Доллар к концу дня оказался на отметке ниже 100 рублей

Доллар и евро снизили темпы роста к концу торгов в понедельник, 9 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
К 19:00 мск курс доллара составил 99,3 рубля, а евро — 104,8 рубля.
Сегодня доллар поднимался выше 102 рублей.
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Доллар и евро снизили темпы роста к концу торгов в понедельник, 9 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
К 19:00 мск курс доллара составил 99,3 рубля, а евро — 104,8 рубля.
Сегодня доллар поднимался выше 102 рублей.
Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит.
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