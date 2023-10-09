    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd101.36eur107.03

    Доллар к концу дня оказался на отметке ниже 100 рублей

    1568
    17 комментариев

    Доллар и евро снизили темпы роста к концу торгов в понедельник, 9 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

    К 19:00 мск курс доллара составил 99,3 рубля, а евро — 104,8 рубля.

    Сегодня доллар поднимался выше 102 рублей.

    Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин отметил, что в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курс доллараКурс евроМосбиржа
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close