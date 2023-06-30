Курс доллара превысил 88 руб. впервые с марта 2022 года, евро выше 96

Курс доллара на утро 30 июня прибавил 1,045 рубля к уровню закрытия предыдущего дня и составил 88,614 рубля за единицу американской валюты, сообщает «Интерфакс».



Евро поднялся до отметки 96,2525 рубля за денежную единицу «еврозоны», подорожав на 1,15 рубля к уровню предыдущего закрытия. Курсы обеих валют обновили максимумы впервые с марта 2022 года.



Центробанк России, по словам заместителя председателя Алексея Заботкина, в текущем ослаблении рубля рисков финансовой стабильности не видит. Тем не менее буквально накануне Заботкин отметил, что если курс рубля сохранится на текущем уровне, инфляция может оказаться существенно выше прогнозируемой.

