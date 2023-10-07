Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работать, но с перебоями

Главная воздушная гавань Израиля — аэропорт Бен Гурион — продолжает работать, несмотря на начавшуюся утром 7 октября войну с ХАМАС.



Онлайн-табло в середине дня говорит о том, что есть отмены рейсов в Анталью и обратно, задержан рейс в Рим. С задержкой прилетели рейсы из Афин и Амстердама, отменены самолеты из Брюсселя и Франкфурта, задерживается Лондон. В остальном аэропорт продолжает функционировать в прежнем режиме.

Утром в аэропорту, как и по всей стране, звучали сирены, была задержана отправка десятков воздушных судов, однако к полудню работа Бен-Гуриона нормализовалась.