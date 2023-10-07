Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работать, но с перебоями

Главная воздушная гавань Израиля — аэропорт Бен Гурион — продолжает работать, несмотря на начавшуюся утром 7 октября войну с ХАМАС.
Онлайн-табло в середине дня говорит о том, что есть отмены рейсов в Анталью и обратно, задержан рейс в Рим. С задержкой прилетели рейсы из Афин и Амстердама, отменены самолеты из Брюсселя и Франкфурта, задерживается Лондон. В остальном аэропорт продолжает функционировать в прежнем режиме.
Утром в аэропорту, как и по всей стране, звучали сирены, была задержана отправка десятков воздушных судов, однако к полудню работа Бен-Гуриона нормализовалась.
По информации портала TourDom, продолжают летать в Израиль и российские авиакомпании — в частности, Red Wings.
По расписанию направляются в Тель-Авив самолеты из Стамбула «Турецких авиалиний» — судя по онлайн-табло международного аэропорта.
«Аэрофлот» и «Победа» над Израилем не летают, объяснили ТАСС в пресс-службе компании.
Утром 7 октября стало известно о массированной ракетной атаке на Израиль, в ее ходе десятки были убиты, сотни ранены. Информацию о том, что известно к середине дня, — читайте на «Фонтанке».