Магнитная буря началась на Земле вопреки прогнозам

Рано утром 5 октября на Земле началась магнитная буря слабой интенсивности класса G1, хотя ещё вчера математические модели такого прогноза не давали, обещали только неустойчивое состояние геомагнитного поля. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



За прошедшие двое суток не было интенсивных вспышек на Солнце, их амплитуда не достигала даже среднего уровня. Дальнейшее состояние магнитосферы Земли предсказать сложно. Скорее всего, в ближайшие часы магнитная буря закончится. Геомагнитное поле перейдёт в слабо возмущенное, а потом просто в неустойчивое состояние.

