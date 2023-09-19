Достаточно выглянуть в окно. Сияние видели прямо в Петербурге, оно дошло даже до Нижегородской и Ростовской областей

Магнитная буря вечером 18 января стала причиной северных сияний, которые наблюдались во многих областях европейской части России.
В Ленобласти сияние было хорошо видно, благо небо почти очистилось от облаков. Зелёные переливы можно было разглядеть, даже находясь в городе, несмотря на засветку. Кому-то повезло просто выглянуть в окно в нужный момент.
«Для того, чтобы увидеть северное сияние, достаточно просто выглянуть из окна на север», — отмечает один из петербуржцев.
Автор: Игорь Колобов / YouTube
Более того, сияние наблюдали и в городской черте Москвы.
Аврору наблюдали также в Вологодской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях, в Татарстане, Чувашии, Омской области, даже в Нижегородской и Ростовской областях.
По данным ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаил Леуса, вчера была слабая и непродолжительная магнитная буря класса G1. «Прогнозы состояния магнитосферы планеты говорят, что сегодня возмущения геомагнитного поля также могут достичь уровня слабой магнитной бури класса G1», — отмечает Леус.