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    Достаточно выглянуть в окно. Сияние видели прямо в Петербурге, оно дошло даже до Нижегородской и Ростовской областей

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    4 комментария
    Фото: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко
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    Магнитная буря вечером 18 января стала причиной северных сияний, которые наблюдались во многих областях европейской части России.

    В Ленобласти сияние было хорошо видно, благо небо почти очистилось от облаков. Зелёные переливы можно было разглядеть, даже находясь в городе, несмотря на засветку. Кому-то повезло просто выглянуть в окно в нужный момент.

    «Для того, чтобы увидеть северное сияние, достаточно просто выглянуть из окна на север», — отмечает один из петербуржцев.

    Автор: Игорь Колобов / YouTube

    Более того, сияние наблюдали и в городской черте Москвы.

    Аврору наблюдали также в Вологодской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях, в Татарстане, Чувашии, Омской области, даже в Нижегородской и Ростовской областях.

    По данным ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаил Леуса, вчера была слабая и непродолжительная магнитная буря класса G1. «Прогнозы состояния магнитосферы планеты говорят, что сегодня возмущения геомагнитного поля также могут достичь уровня слабой магнитной бури класса G1», — отмечает Леус.

    Фото: губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

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    Комментарии 4

    Гость19 Сен 2023 в 08:42
    18 января????????????????
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