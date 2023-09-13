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    Охотники за северным сиянием поймали его под Выборгом и в Гостилицах

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    В Ленинградской области наблюдают северное сияние. Завораживающее природное явление попало в кадр под Выборгом и в Гостилицах.

    И это не случайность — фото выложены в телеграм-канале сообщества «АстроФотоБолото», а оно объединяет фактически профессиональных охотников за сиянием.

    О приближении «добычи» охотников заранее предупредил прогноз солнечной активности. После 21.00 мск стало понятно, что шансы поймать северное сияние в кадр в ночь на 13 сентября довольно велики.

    «Возможны магнитные бури от средних до сильных уровней, G2-G3. Сейчас северное начинает появляется над всей территорией Ленобласти», — сообщали участники сообщества.

    Отметим, что сегодня северное сияние видели не только в 47 регионе — в сети эффектными фото делятся наблюдатели от Екатеринбурга до Архангельска.

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    Северное сияниеЛенинградская область
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