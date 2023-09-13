Охотники за северным сиянием поймали его под Выборгом и в Гостилицах

И это не случайность — фото выложены в телеграм-канале сообщества «АстроФотоБолото», а оно объединяет фактически профессиональных охотников за сиянием.

В Ленинградской области наблюдают северное сияние. Завораживающее природное явление попало в кадр под Выборгом и в Гостилицах.

О приближении «добычи» охотников заранее предупредил прогноз солнечной активности. После 21.00 мск стало понятно, что шансы поймать северное сияние в кадр в ночь на 13 сентября довольно велики.

«Возможны магнитные бури от средних до сильных уровней, G2-G3. Сейчас северное начинает появляется над всей территорией Ленобласти», — сообщали участники сообщества.

