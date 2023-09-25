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    Северное сияние видели даже в Крыму. Цвет был необычный — зловещий

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    27 комментариев

    Полярное сияние ночью 25 сентября было настолько ярким, что его видели не только в северных регионах, но и в южных.

    «Сегодня произошло яркое и очень южное сияние! Отголоски высоких столбов полярного сияния были видны даже на широте 45 гр. с.ш.», — сообщает телеграм-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». В подборке канала кадры из Минска, Тулы, Саратова, Волгоградской и Ростовской областей и даже из Крыма.

    Интересно, что в южных широтах аврора выглядела красной. Зеленым светится нижняя часть сияния (от 100 до 200 км), её на юге почти не видно — она скрывается за горизонтом. А верхняя часть — красная (от 200 до 1000 км), и если она яркая, то остаётся над горизонтом.

    «Фонтанка» уже показывала кадры авроры, сделанные в Петербурге, Ленобласти, в Москве. Сиять начало в начале ночи, а ближе к утру был второй пик.

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    Комментарии 27

    Гость25 Сен 2023 в 16:10
    А, ведь ещё даже не начинали..)
    +0−0
    28024171725 Сен 2023 в 16:09
    интересно сколько потребляет энергии haarp? smile
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 16:08
    Зачем нагнетать про зловещее...
    +0−0
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