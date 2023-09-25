Северное сияние видели даже в Крыму. Цвет был необычный — зловещий

Полярное сияние ночью 25 сентября было настолько ярким, что его видели не только в северных регионах, но и в южных.
«Сегодня произошло яркое и очень южное сияние! Отголоски высоких столбов полярного сияния были видны даже на широте
Интересно, что в южных широтах аврора выглядела красной. Зеленым светится нижняя часть сияния (от 100 до 200 км), её на юге почти не видно — она скрывается за горизонтом. А верхняя часть — красная (от 200 до 1000 км), и если она яркая, то остаётся над горизонтом.
«Фонтанка» уже показывала кадры авроры, сделанные в Петербурге, Ленобласти, в Москве. Сиять начало в начале ночи, а ближе к утру был второй пик.