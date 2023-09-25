Северное сияние видели даже в Крыму. Цвет был необычный — зловещий

Полярное сияние ночью 25 сентября было настолько ярким, что его видели не только в северных регионах, но и в южных.



«Сегодня произошло яркое и очень южное сияние! Отголоски высоких столбов полярного сияния были видны даже на широте 45 гр. с.ш. », — сообщает телеграм-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия». В подборке канала кадры из Минска, Тулы, Саратова, Волгоградской и Ростовской областей и даже из Крыма.

