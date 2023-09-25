Небо над Петербургом сияло всю ночь

Яркое полярное сияние наблюдали минувшей ночью в Петербурге, Ленинградской области и в других регионах, например рядом с Казанью и даже на территории Москвы.
«Сначала зарождалась дуга северного сияния, висела белесым туманом. Через некоторое время разгорелась высокими лучами, были хорошо видны зеленые и красные оттенки. Сияло над головой. Зрелище космическое, каждый раз не знаешь какими формами, цветами оно появится вновь», — рассказывает Катя Стрельникова в сообществе »Aurora Hunters — Охотники за сиянием».
Сияло всю ночь, было несколько пиков. Один из них — уже под утро.
Яркое северное сияние наблюдали также 19 сентября.