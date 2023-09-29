Фигурист Костомаров показал, как проходит его реабилитация

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как проходит его реабилитация в бассейне с протезами на ногах. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале 29 сентября.



«Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах — это "дельфином". Пусть не быстро, но можно», — говорит Костомаров на видео.