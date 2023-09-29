Фигурист Костомаров показал, как проходит его реабилитация

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как проходит его реабилитация в бассейне с протезами на ногах. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале 29 сентября.
«Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах — это "дельфином". Пусть не быстро, но можно», — говорит Костомаров на видео.
Ранее фигурист публиковал кадры с тренировок, на которых он делает упражнения по подъему на поверхность на протезах, а также разминку с футбольным мячом.
В январе фигурист попал в больницу с симптомами пневмонии. В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти рук из-за некроза. По словам врачей, Костомаров несколько раз был на грани жизни и смерти. В начале июля его выписали из больницы.
22 августа Роман Костомаров впервые вышел на лед на протезах. Фигурист принял участие в выступлении своей супруги Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха.