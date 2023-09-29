    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, ю-з

    762мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97eur102.1

    Фигурист Костомаров показал, как проходит его реабилитация

    724
    3 комментария

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как проходит его реабилитация в бассейне с протезами на ногах. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале 29 сентября.

    «Хороший способ, чтобы плыть без рук и в протезах — это "дельфином". Пусть не быстро, но можно», — говорит Костомаров на видео.

    Ранее фигурист публиковал кадры с тренировок, на которых он делает упражнения по подъему на поверхность на протезах, а также разминку с футбольным мячом.

    46-летний Роман Костомаров — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию. Медали он выиграл в паре с Татьяной Навкой.

    В январе фигурист попал в больницу с симптомами пневмонии. В феврале спортсмену ампутировали стопы и кисти рук из-за некроза. По словам врачей, Костомаров несколько раз был на грани жизни и смерти. В начале июля его выписали из больницы.

    22 августа Роман Костомаров впервые вышел на лед на протезах. Фигурист принял участие в выступлении своей супруги Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Роман Костомаров
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 18:30
    Роман, ты молодец и умница! Всегда приятно смотреть твои видео. Ты был чемпионом, чемпионом и остался. Это характер и воля, они при тебе всегда. Успехов и будь счастливым несмотря ни на что.
    +0−2
    Гость29 Сен 2023 в 18:20
    Когда снова в прорубь?
    +2−0
    Гость29 Сен 2023 в 18:16
    Русская медицина самая беспощадная в мире.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close