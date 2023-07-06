«Я счастлив, что я живой». Костомаров на протезах попрощался с докторами, которые спасли его

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выписался из больницы, где он провел 175 дней. 10 января его госпитализировали с острой пневмонией. В итоге он несколько раз был на грани жизни и смерти, у него развился некроз, из-за чего ему пришлось ампутировать конечности.

Во время выписки Костомаров произнес перед медицинским персоналом больницы, который спас ему жизнь речь.



«Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Полгода назад я ничего не понимал. Я просто думал, что я покашлял и уехал на скорой помощи, чтобы, наверное, сделали в попу укол или прополоскали рот, и что через час я вернусь домой. Но приключилось, что приключилось: сложная болезнь, которая чуть было не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого: лучше было бы так или лучше было бы по-другому. Моя жена здесь с первого дня ухаживала за мной, переживала, видела все, что тут со мной происходило. Много слез было пролито. И мой брат, который тоже ухаживал за мной. Все вы и медсестры. Было использовано, наверное, все, что можно было использовать для того, чтобы спасти меня. Здесь лучшие доктора и лучшие люди, которые занимались реабилитационным процессом, послеоперационным процессом, и все, кто мыл меня, видел меня голым, крутили и вертели меня, как хотели, пока я не мог этого делать сам. Все препараты... препараты, кстати, хорошие, буду скучать. Так что видите, я ухожу с хорошим настроением. Всем желаю такого же настроения. И еще раз большое вам всем человеческое спасибо», – заявил Костомаров.

