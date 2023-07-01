«Впереди самое сложное, жизнь!» Как олимпийский чемпион Роман Костомаров вернулся с того света

Еще в феврале никто не знал, выживет ли олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, и вот спустя полгода он с протезами на ногах уже крутит велотренажер. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, через что пришлось пройти знаменитому фигуристу.

Роман Костомаров Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Спорт в семье Костомаровых не был традицией. Мать будущего олимпийского чемпиона работала поваром, отец — электриком. В фигурное катание его отдали в очень позднем возрасте даже по тем временам — в девять лет. Сейчас бы с таким мальчиком никто вообще бы не стал заниматься. Но дела пошли в гору почти сразу. В 1996-м году он с Екатериной Давыдовой выиграл золото чемпионата мира среди юниоров. Вскоре после этого успеха паре пришлось расстаться. Новой партнершей стала Татьяна Навка, но и с ней не сразу сложились отношения.



Попробовал кататься с Анной Семенович, но перед сезоном 2000/2001 вновь встал в пару к Навке. И на этот раз у них все сложилось. Дуэт постепенно завоевал любовь болельщиков и авторитет у судей. На первой Олимпиаде в 2002-м году они стали лишь десятыми. Но за следующий четырехлетний цикл Костомаров и Навка совершили рывок и завоевали золото Турина-2006. Их победный танец «Кармен» — настоящая классика фигурного катания.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Nexus

Став олимпийскими чемпионами и Костомаров, и Навка завершили любительскую карьеру, продолжив кататься в ледовых шоу и участвовать в других коммерческих проектах.

Для Костомарова главным проектом стал «Ледниковый период», где он участвовал во всех сезонах и дважды становился чемпионом — в парах с актрисой Чулпан Хаматовой и певицей Юлией Ковальчук.

Костомаров — отец двоих детей. В 2011-м у него с женой Оксаной родилась дочь Анастасия, а в 2016-м — сын Илья.

В своем последнем сезоне «Ледникового периода» Костомаров и актриса Валерия Ланская стали третьими. Его показывали в записи, когда уже было известно, что с олимпийским чемпионом Турина-2006 случилась беда.



Первый новости о госпитализации фигуриста поступили 10 января. Как сообщал ТАСС, Костомарова доставили в Коммунарку с острой пневмонией. Состояние было настолько тяжелым, что его сразу пришлось подключить к искусственной вентиляции легких и к устройству для обогащения крови кислородом. Тест на COVID-19 оказался отрицательным, легче от этого не стало.



«Это кошмар», — коротко прокомментировал журналистам состояние сына Костомаров-старший.

Спустя два дня после госпитализации в Telegram-каналах появилась версия о том, что фигурист заболел за неделю до госпитализации, но вместо приема медикаментов занимался купанием в проруби. «Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился», — отрицал его отец.



«Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко», — вспоминала в те дни заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В течение января родные Костомарова сообщали, что его состояние оставалось стабильно тяжелым: ему не становилось ни лучше, ни хуже.

«Состояние Романа тяжелое. Врачи делают все возможное! Надеемся и молимся, что сильный организм Романа победит эту болезнь. Верим, что все-таки все будет нормально. Нужно молиться и верить в лучшее!» — рассказывала Навка.



То же говорила журналистам и его жена Оксана Домнина.

Тем временем олимпийский чемпион был уже в бессознательном состоянии, подключенный к ИВЛ и ЭКМО. 28 января появилась информация, что Роман пришел в себя и ему лучше, но уже в феврале появились плохие новости. ТАСС писал, что врачам пришлось ампутировать обе стопы, врачи сосредоточились на спасении рук спортсмена. В этот момент родные и близкие почти перестали комментировать его состояние, ограничившись пожеланиями здоровья в соцсетях. Однако их посты только добавляли тревоги.

«Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только ЖИВИ», — писала Домнина.



«И что бы ни случилось, в любых обстоятельствах ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное — живи», — вторила ей Навка.



Спустя неделю после этих записей стало известно об ампутации пальцев.



Тогда же Домнина впервые рассказала подробности того, с чего все началось.

«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация», — говорила она 16 февраля в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, врачи сразу после госпитализации описали все возможные сценарии вплоть до самых плохих, чтобы у семьи не было иллюзий.

«У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», — сообщила Домнина.



В тот момент казалось, что все худшее уже позади, но вдруг 20 февраля ТАСС и РИА Новости сообщили о резком ухудшении состояния олимпийского чемпиона, а 21 февраля «Матч ТВ» опубликовал новость о том, что его ввели в медикаментозную кому. И лишь в начале марта источники стали сообщать, что Костомаров вновь приходит в себя. С этого момента новости в основном были положительные. Изо дня в день писали, что фигуристу становится все лучше, а 19 марта, по информации РБК, спортсмен впервые с момента госпитализации задышал без помощи вспомогательных аппаратов.

«Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед. Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед. Конечно, надо молиться, потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся», — заявил призер Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух.



28 марта «Спорт-Экспресс» написал, что распространение некроза в организме Романа Костомарова окончательно удалось остановить.



«Два дня назад я получил голосовое сообщение от Костомарова. Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю телефон, слышу голос Ромы, слабый, да, но абсолютно адекватный. Он сказал всем спасибо, кто его поздравил с днем рождения. То есть человек вышел из этого состояния и сказал, что он будет бороться, он намерен активно заниматься. Я услышал в его голосе массу позитива. Откровенно говоря, я немножко всплакнул даже, когда это все слушал. Потому что мы все очень долго за него молились, переживали. Я думаю, как и вся страна», — заявил 24 апреля в интервью Sport24 Александр Жулин — бывший тренер Костомарова.

8 мая Костомаров впервые с начала болезни обновил свои соцсети.



«Всем привет. Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!!! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Впереди много тяжелой работы над собой...» — написал фигурист и добавил фотографию.

В конце мая ТАСС сообщил, что полным ходом идет подготовка к протезированию. 26 июня Костомаров опубликовал видео тренировки на велотренажере. Уже там можно было разглядеть протезы на ногах.



«Непросто это все… ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше», — написал он.

А спустя три дня фигурист показал себя уже в полный рост. И это очень сильное видео.

«Ох уж, непросто это все… мягко говоря!!! Но едем дальше! Впереди самое сложное, жизнь!!! Хотя она и не была простой», — добавил Костомаров.



По последним данным, Костомаров пробудет в больнице до конца лета. Он дважды в день проводит тренировки с протезами, но самое главное, как говорят врачи, его психологическое состояние находится в норме, а значит и процесс восстановления и привыкания к протезам будет проходить проще.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

