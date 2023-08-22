Фигурист Костомаров впервые после ампутации вышел на лед на протезах

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после протезирования вышел на лед. Это произошло на шоу Ильи Авербуха в сочинском ледовом дворце «Айсберг», сообщает 22 августа РИА Новости.



Фигурист принял участие в выступлении своей супруги Оксаны Домниной.

«Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и все нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам», — обратился Костомаров к зрителям.

Супруги обнялись и покинули лед вместе под аплодисменты.