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    Фигурист Костомаров впервые после ампутации вышел на лед на протезах

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    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после протезирования вышел на лед. Это произошло на шоу Ильи Авербуха в сочинском ледовом дворце «Айсберг», сообщает 22 августа РИА Новости.

    Фигурист принял участие в выступлении своей супруги Оксаны Домниной.

    «Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и все нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам», — обратился Костомаров к зрителям.

    Супруги обнялись и покинули лед вместе под аплодисменты.

    Напомним, Романа Костомарова 10 января госпитализировали с острой пневмонией. Он несколько раз был на грани жизни и смерти, в результате болезни у него развился некроз, из-за чего пришлось ампутировать конечности — кисти и стопы. 6 июля спортсмена выписали из больницы. С тех пор он активно делится успехами своей реабилитации в соцсетях. Так, например, в начале августа он показал протезы, с помощью которых он смог бегать.

    Подробнее об истории болезни фигуриста читайте в материале «Фонтанки».

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    Роман КостомаровПротезы
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