Фигурист Костомаров показал новые протезы для бега

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал у себя в соцсетях новые протезы, с которым он сможет заниматься бегом.



«Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — написал Костомаров у себя в телеграм-канале.

