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    Фигурист Костомаров показал новые протезы для бега

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    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал у себя в соцсетях новые протезы, с которым он сможет заниматься бегом.

    «Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать», — написал Костомаров у себя в телеграм-канале.

    Напомним, 10 января фигуриста госпитализировали с острой пневмонией. В итоге он несколько раз был на грани жизни и смерти, у него развился некроз, из-за чего ему пришлось ампутировать конечности. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Подробнее об истории болезни Костомарова читайте в материале «Фонтанки».

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