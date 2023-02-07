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    Фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Врачи пытаются спасти руки

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    7 комментариев

    Врачи отняли обе стопы у российского фигуриста Романа Костомарова. Об этом 7 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Теперь борьба идет за руки спортсмена.

    «К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании», — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, общее состояние пациента улучшается, однако он находится в реанимации, врачи пристально наблюдают за динамикой.

    Роман Костомаров был госпитализирован в больницу в Коммунарке 10 января. Сразу же его поместили в реанимацию, где началась борьба за жизнь спортсмена. Он был в медикаментозной коме, подключен к аппарату ЭКМО. 24 января необходимость в этом отпала.

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    Комментарии 7

    Гость07 Фев 2023 в 11:12
    ничего не понял
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