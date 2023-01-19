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    Фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

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    Врачи собираются отключить олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), его состояние улучшается. Об этом 19 января сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным ТАСС, накануне к спортсмену впервые с момента госпитализации смогла прийти супруга Оксана Домнина. Планируемое отключение от ЭКМО, по словам собеседника агентства, — хороший знак, который свидетельствует, что сейчас его организм уже может функционировать самостоятельно.

    О том, что Роман Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. Впоследствии появлялись сообщения о том, что фигурист находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, который используют при развитии острой тяжёлой дыхательной недостаточности. У звезды фигурного катания диагностировали левостороннюю пневмонию, грипп, сепсис и интоксикацию организма.

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