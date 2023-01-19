Фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Врачи собираются отключить олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), его состояние улучшается. Об этом 19 января сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.



По данным ТАСС, накануне к спортсмену впервые с момента госпитализации смогла прийти супруга Оксана Домнина. Планируемое отключение от ЭКМО, по словам собеседника агентства, — хороший знак, который свидетельствует, что сейчас его организм уже может функционировать самостоятельно.

О том, что Роман Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. Впоследствии появлялись сообщения о том, что фигурист находится в медикаментозной коме в больнице на Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, который используют при развитии острой тяжёлой дыхательной недостаточности. У звезды фигурного катания диагностировали левостороннюю пневмонию, грипп, сепсис и интоксикацию организма.