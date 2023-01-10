«Ситуация очень сложная». Авербух рассказал о состоянии фигуриста Костомарова, попавшего в реанимацию

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, попавшего в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, переводят в клинический центр в Коммунарке. Об этом 10 января заявил «Спорт-Экспрессу» Илья Авербух.



«Ситуация с Романом очень сложная. Но я верю, что все будет хорошо! Сейчас его переводят в Коммунарку», — сообщил продюсер.



Как пишет «СЭ», Костомаров этой зимой провел около 30 шоу в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и выступил в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз».



О госпитализации прославленного 45-летнего фигуриста стало известно во вторник. СМИ писали, что Костомаров ночью попал в больницу с пневмонией, к утру его состояние ухудшилось, поэтому пациента подключили к аппарату ИВЛ.

