Фигурист Роман Костомаров находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ

45-летний прославленный российский фигурист Роман Костомаров в крайне тяжелом состоянии помещен в реанимацию. Об этом 10 января сообщает «Стархит», уточнив, что у спортсмена диагностирована пневмония.



По информации издания, Роман был госпитализирован ночью, к утру его состояние ухудшилось, поэтому пациента подключили к аппарату ИВЛ. Жена Костомарова фигуристка Оксана Домнина сказала журналистам, что ждет звонка из больницы, и попросила ей не звонить.

В 2006 Роман Костомаров и Татьяна Навка стали олимпийскими чемпионами на играх в Турине. Пара стала одной из самых известных не только в российском, но и в мировом фигурном катании. В последние годы Роман участвовал в различных телепроектах, например в «Ледниковом периоде».