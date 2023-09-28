Экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян арестован на 4 месяца

Суд в Азербайджане арестовал на 4 месяца бизнесмена и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АПА со ссылкой на Сабаильский районный суд Баку.



Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. По данным службы госбезопасности, бизнесмен незаконно пересек границу Азербайджана в сентябре прошлого года «с целью совершения террористических и диверсионных актов». Статьи, по которым обвиняют Варданяна, предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

