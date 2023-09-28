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    Экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян арестован на 4 месяца

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    6 комментариев

    Суд в Азербайджане арестовал на 4 месяца бизнесмена и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АПА со ссылкой на Сабаильский районный суд Баку.

    Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. По данным службы госбезопасности, бизнесмен незаконно пересек границу Азербайджана в сентябре прошлого года «с целью совершения террористических и диверсионных актов». Статьи, по которым обвиняют Варданяна, предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Рубен Варданян — миллиардер армянского происхождения, инвестор и предприниматель. В 2022 году бизнесмен отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. Там его назначили на должность государственного министра республики. 27 сентября погранслужба Азербайджана задержала бизнесмена при попытке выехать в Армению.

    В свою очередь, советник главы Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана. В соцсетях он заявил, что включен «в черный список Азербайджана», и республика потребовала его прибытия в Баку.

    «Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут. Моя неявка или хуже того — побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям», — говорится в сообщении.

    Ранее 28 сентября Нагорный Карабах заявил о прекращении существования республики.

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    Нагорный КарабахРубен Варданян
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    Комментарии 6

    Гость28 Сен 2023 в 12:13
    Сколько ж он денег из России вывез, господи.
    Все теперь достанется Азербайджану.
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 12:00
    Лавров - Калантарян уже выдал что-нибудь?
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 11:57
    перефразировав. *редактора телеканала рт маргариту симоньян: Я весь ваш русский народ на лаваше вертела!* а я армянский.
    +1−0
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