Экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян арестован на 4 месяца

Суд в Азербайджане арестовал на 4 месяца бизнесмена и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Об этом сообщает азербайджанское информагентство АПА со ссылкой на Сабаильский районный суд Баку.
Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. По данным службы госбезопасности, бизнесмен незаконно пересек границу Азербайджана в сентябре прошлого года «с целью совершения террористических и диверсионных актов». Статьи, по которым обвиняют Варданяна, предусматривают наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Рубен Варданян — миллиардер армянского происхождения, инвестор и предприниматель. В 2022 году бизнесмен отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. Там его назначили на должность государственного министра республики. 27 сентября погранслужба Азербайджана задержала бизнесмена при попытке выехать в Армению.
В свою очередь, советник главы Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана. В соцсетях он заявил, что включен «в черный список Азербайджана», и республика потребовала его прибытия в Баку.
«Это решение, естественно, причинит сильную боль, волнение и стресс, в первую очередь, моим близким, но они, уверен, поймут. Моя неявка или хуже того — побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям», — говорится в сообщении.
Ранее 28 сентября Нагорный Карабах заявил о прекращении существования республики.