Экс-госминистру Карабаха Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма

Бизнесмен и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма. Об этом 28 сентября сообщила служба госбезопасности Азербайджана . Варданяна также обвиняют в участии в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований.

По данным службы госбезопасности, Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек границу Азербайджана вне пунктов пропуска «с целью совершения террористических и диверсионных актов». Сейчас по уголовному делу идут следственно-оперативные мероприятия, сообщают в службе госбезопасности Азербайджана.

Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». Forbes оценивает его состояние в 1 млрд долларов. В 2022 году бизнесмен отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В октябре того же года его назначили на должность государственного министра Нагорно-Карабахской республики.

Рубена Варданяна задержали 27 сентября при попытке выехать в Армению. «Коммерсантъ» сообщает, что это была масштабная эвакуация. Бизнесмена сразу доставили в Баку.



28 сентября стало известно, что непризнанная Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

