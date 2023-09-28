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    Экс-госминистру Карабаха Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма

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    10 комментариев

    Бизнесмен и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма. Об этом 28 сентября сообщила служба госбезопасности Азербайджана. Варданяна также обвиняют в участии в создании или деятельности незаконных вооруженных формирований.

    Автор: DTX official channel / YouTube

    По данным службы госбезопасности, Рубен Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек границу Азербайджана вне пунктов пропуска «с целью совершения террористических и диверсионных актов». Сейчас по уголовному делу идут следственно-оперативные мероприятия, сообщают в службе госбезопасности Азербайджана.

    Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». Forbes оценивает его состояние в 1 млрд долларов. В 2022 году бизнесмен отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В октябре того же года его назначили на должность государственного министра Нагорно-Карабахской республики.

    Рубена Варданяна задержали 27 сентября при попытке выехать в Армению. «Коммерсантъ» сообщает, что это была масштабная эвакуация. Бизнесмена сразу доставили в Баку.

    28 сентября стало известно, что непризнанная Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

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    Комментарии 10

    Гость28 Сен 2023 в 11:11
    К успеху шел...
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 11:10
    Как мне нравится, как местные Zовцы поливают грязью Армению и возносят Азербайджан. Замечательно! Только Азербайджан, на минуточку, возвращал себе под контроль международно признанную территорию. Так а что у нас делает сейчас Киве? Разве не тоже? Или, о да, это другое :))
    +1−0
    Эд Хэммет28 Сен 2023 в 11:10
    Сдается, что олигарха Малофеева рано или поздно ожидает арест и обвинение по той же статье.
    +0−0
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