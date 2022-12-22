Путин лишил российского гражданства нового министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

Президент Владимир Путин удовлетворил заявление о выходе из гражданства РФ предпринимателя Рубена Варданяна. Соответствующий документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.
Этим же указом британский предприниматель и инвестор Константин Сидоров перестал быть гражданином России.
Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре он заявил, что намерен отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В начале ноября на сайте главы Нагорно-Карабахской республики была опубликована информация о назначении Варданяна на должность государственного министра страны. Forbes оценивает его состояние в $ 1 млрд.