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    Путин лишил российского гражданства нового министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна

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    Президент Владимир Путин удовлетворил заявление о выходе из гражданства РФ предпринимателя Рубена Варданяна. Соответствующий документ опубликован 22 декабря на официальном портале правовой информации.

    Этим же указом британский предприниматель и инвестор Константин Сидоров перестал быть гражданином России.

    Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». В сентябре он заявил, что намерен отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В начале ноября на сайте главы Нагорно-Карабахской республики была опубликована информация о назначении Варданяна на должность государственного министра страны. Forbes оценивает его состояние в $ 1 млрд.

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