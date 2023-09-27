Экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению

Бизнесмена и экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна задержали на пункте выезда «Лачин» при попытке выехать в Армению. Об этом сообщает 27 сентября погранслужба Азербайджана. Сейчас Варданяна уже доставили в Баку.
«Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения», — говорится в сообщении службы.
Как рассказала супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд в его официальном телеграм-канале, бизнесмен пытался покинуть Карабах вместе с другими армянами.
В Кремле заявили, что ничего не знают о задержании Варданяна.
«Здесь я не уверен, поэтому не берусь это комментировать точно, но было у него российское гражданство. Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело. Боюсь ошибиться. Мне неизвестно о том, что он был задержан. Не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.
В 2022 году бизнесмен Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В октябре его назначили на должность государственного министра Нагорно-Карабахской республики.
Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». Forbes оценивает его состояние в