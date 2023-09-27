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    Экс-госминистра Карабаха Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению

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    13 комментариев

    Бизнесмена и экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна задержали на пункте выезда «Лачин» при попытке выехать в Армению. Об этом сообщает 27 сентября погранслужба Азербайджана. Сейчас Варданяна уже доставили в Баку.

    «Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения», — говорится в сообщении службы.

    Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана
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    Как рассказала супруга Рубена Варданяна Вероника Зонабенд в его официальном телеграм-канале, бизнесмен пытался покинуть Карабах вместе с другими армянами.

    В Кремле заявили, что ничего не знают о задержании Варданяна.

    «Здесь я не уверен, поэтому не берусь это комментировать точно, но было у него российское гражданство. Если он вышел из российского гражданства, то это другое дело. Боюсь ошибиться. Мне неизвестно о том, что он был задержан. Не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще и есть ли у него российское гражданство», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

    В 2022 году бизнесмен Рубен Варданян отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. В октябре его назначили на должность государственного министра Нагорно-Карабахской республики.

    Рубен Варданян — основатель компании «Тройка диалог» и первый президент школы управления «Сколково». Forbes оценивает его состояние в $1 млрд.

    Фото: Государственная пограничная служба Азербайджана

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    Нагорный КарабахРубен Варданян
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    Комментарии 13

    Гость27 Сен 2023 в 14:46
    Что же произвела полезного государству и народу Варданяновская " Тройка" ? Высокотехнологичное медоборудование ? Компьютеры можа ? Станки- роботы ? Опять нет ?! Ну , комбайны ? " Миллиардер" ...ну , сейчас сделают из него ..." миллионера"
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:45
    В Кремле заявили, что ничего не знают о задержании Варданяна.хвигурист сказал!!!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:44
    Сегодня день перлов Пескова:
    Мне неизвестно о том, что он был задержан. Не знаю, кем он был задержан, был ли он задержан вообще, и есть ли у него российское гражданство», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
    +0−0
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