ЗакС в первом чтении принял законопроект об инициативном бюджетировании

Заксобрание Петербурга в первом чтении на заседании 27 сентября приняло законопроект об инициативном бюджетировании. В городе сейчас работают три проекта в этой сфере, в том числе и «Твой бюджет».



Как отметил депутат Денис Четырбок, который презентовал инициативу, в Петербурге проекты в этой сфере запущены с 2016 года. Первый — «Твой бюджет», в нем могут принимать участие горожане, начиная с 18 лет. За этот период отобрали более 100 проектов-победителей, из них 85 проектов реализованы. Номинальный бюджет проекта составил почти 0,5 млрд рублей, добавил парламентарий.