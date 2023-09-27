ЗакС в первом чтении принял законопроект об инициативном бюджетировании

Заксобрание Петербурга в первом чтении на заседании 27 сентября приняло законопроект об инициативном бюджетировании. В городе сейчас работают три проекта в этой сфере, в том числе и «Твой бюджет».
Как отметил депутат Денис Четырбок, который презентовал инициативу, в Петербурге проекты в этой сфере запущены с 2016 года. Первый — «Твой бюджет», в нем могут принимать участие горожане, начиная с 18 лет. За этот период отобрали более 100 проектов-победителей, из них 85 проектов реализованы. Номинальный бюджет проекта составил почти 0,5 млрд рублей, добавил парламентарий.
С 2019 года в городе реализуется проект «Твой бюджет в школах», в котором принимают участие учащиеся 9–11 классов, а с 1 марта был запущен проект «Твой бюджет 2.0» с темой 2023 года — цифровые технологии, напомнил Четырбок.
«К сожалению, в нашем городе отсутствует базовый закон, который бы устанавливал основы и принципы инициативного бюджетирования, несмотря на то, что по факту эти проекты реализуются. Мы предлагаем такой законопроект», — сказал депутат.
Законопроект установит, что в инициативном бюджетировании смогут принимать участие граждане, начиная с 14-летнего возраста. Обязательное условие — место жительства в Петербурге.
После принятия законопроекта в бюджете города появится отдельная строчка по финансированию всех проектов по инициативному бюджетированию.
Инициативное бюджетирование предполагает, что жители города принимают непосредственное участие в распределении, куда и на что потратить средства казны. В рамках «Твоего бюджета» в Петербурге появились, например, велополоса на набережной Фонтанки, скейт-парк на Васильевском острове, инклюзивные детские площадки, корт для игры в городки в Муринском парке и многое другое.