Глава Якутии в ходе прямой линии выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»

Глава Якутии Айсен Николаев высказался о фильмах «Айта» и «Кандидат», к которым появились претензии Роскомнадзора и минкульта соответственно. Он рассказал, что картины смотрел, авторов знает, как и знает то, что те не могли в принципе снять фильмы с националистическим уклоном.
«Я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева, — цитирует его ТАСС 26 сентября. — Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны».
Николаев высказался об успехах якутского кино, которое, по его мнению, прошло большой путь от фестивального до киноэкранов по всей России, и предположил, что рыночный потенциал якутских фильмов, возможно, теперь именно поэтому хотят ограничить — и в этом могут сыграть свою роль надзорные ведомства. Он рассказал также о своих телефонных переговорах, в которых он успокаивал режиссеров.
«Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать всё, чтобы их не совершать, и идти вперед», — советовал он кинематографистам.
Ранее скандал вокруг фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева, который было предписано убрать из онлайн-кинотеатров, прокомментировал Александр Сокуров. А блогер BadComedian обнаружил себя в черном списке на странице Роскомнадзора после вопроса в соцсетях о картине.
После истории с фильмом «Айта» выяснилось, что еще один якутский фильм — «Кандидат» якутского режиссера Дмитрия Шадрина — испытывает проблемы на пути к зрителю: он не получил прокатного удостоверения минкульта, — местные СМИ писали, что в картине якобы обнаружена пропаганда ЛГБТ.