Глава Якутии в ходе прямой линии выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»

Глава Якутии Айсен Николаев высказался о фильмах «Айта» и «Кандидат», к которым появились претензии Роскомнадзора и минкульта соответственно. Он рассказал, что картины смотрел, авторов знает, как и знает то, что те не могли в принципе снять фильмы с националистическим уклоном.



«Я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева, — цитирует его ТАСС 26 сентября. — Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны».



Николаев высказался об успехах якутского кино, которое, по его мнению, прошло большой путь от фестивального до киноэкранов по всей России, и предположил, что рыночный потенциал якутских фильмов, возможно, теперь именно поэтому хотят ограничить — и в этом могут сыграть свою роль надзорные ведомства. Он рассказал также о своих телефонных переговорах, в которых он успокаивал режиссеров.

