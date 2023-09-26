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    Кино

    Глава Якутии в ходе прямой линии выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»

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    13 комментариев

    Глава Якутии Айсен Николаев высказался о фильмах «Айта» и «Кандидат», к которым появились претензии Роскомнадзора и минкульта соответственно. Он рассказал, что картины смотрел, авторов знает, как и знает то, что те не могли в принципе снять фильмы с националистическим уклоном.

    «Я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева, — цитирует его ТАСС 26 сентября. — Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны».

    Николаев высказался об успехах якутского кино, которое, по его мнению, прошло большой путь от фестивального до киноэкранов по всей России, и предположил, что рыночный потенциал якутских фильмов, возможно, теперь именно поэтому хотят ограничить — и в этом могут сыграть свою роль надзорные ведомства. Он рассказал также о своих телефонных переговорах, в которых он успокаивал режиссеров.

    «Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать всё, чтобы их не совершать, и идти вперед», — советовал он кинематографистам.

    Ранее скандал вокруг фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева, который было предписано убрать из онлайн-кинотеатров, прокомментировал Александр Сокуров. А блогер BadComedian обнаружил себя в черном списке на странице Роскомнадзора после вопроса в соцсетях о картине.

    После истории с фильмом «Айта» выяснилось, что еще один якутский фильм — «Кандидат» якутского режиссера Дмитрия Шадрина — испытывает проблемы на пути к зрителю: он не получил прокатного удостоверения минкульта, — местные СМИ писали, что в картине якобы обнаружена пропаганда ЛГБТ.

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    КиноЯкутское кино
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    Комментарии 13

    Гость26 Сен 2023 в 18:56
    да, регионы чувствуют слабость и старость центра. начинают дергать дедушку в разные стороны
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 18:55
    Этого едроса нужно прищучить.
    +0−0
    Arthur6126 Сен 2023 в 18:41
    Но фильм-то никакой...пусть защищает.
    +0−1
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