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    Кино

    Роскомнадзор отправил блогера BadComedian в черный список после вопроса о фильме «Айта»

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    Блогер BadComedian (Евгений Баженов) в телеграм-канале рассказал, что попал в черный список в сообществе Роскомнадзора во «ВКонтакте». Это произошло после того, как он обратился в комментариях к одному из постов с просьбой показать экспертизу фильма «Айта» и усомнился в профессионализме сотрудника, выносившего решение по этой картине.

    О том, что с российских видеосервисов убрали якутский фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашева, сообщили «Ведомости» 19 сентября — это произошло по указанию Роскомнадзора. Решение в ведомстве объяснили выявлением в фильме «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

    «В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», — цитирует издание представителя Роскомнадзора.

    В то же время режиссер картины уверяет, что речь в ней как раз об обратном — о том, что нельзя делить на своих и чужих. События ленты развиваются в Якутии, и когда героиня совершает попытку суицида, в ее кармане находят записку «Афоня, я тебя ненавижу!» Поначалу местные жители решают, что речь — о русском полицейском, и чуть было не устраивают над ним расправу. Однако потом выясняется, что говорилось о якутском школьнике из соседнего поселка.

    У фильма «Айта» есть прокатное удостоверение минкульта, он стал самым кассовым якутским фильмом, с марта 2023 года собрав в кинотеатрах 26,4 миллиона рублей. На онлайн-сервисы картину выложили в мае.

    20 сентября телеграм-канал «Кинопоиск. Индустрия» сообщил, что замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ближайшее время встретится с продюсерами «Айты» для обсуждения ситуации, связанной с запретом на показ фильма в онлайн-кинотеатрах. Продюсер фильма Александра Каменева заявила, что создатели фильма отправляли письмо в Роскомнадзор с просьбой разъяснить ситуацию еще 1 сентября, сразу после получения требования по устранению нарушений, но ответа не получили.

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    ФильмРоскомнадзорЯкутское кино
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