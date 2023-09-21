Роскомнадзор отправил блогера BadComedian в черный список после вопроса о фильме «Айта»

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) в телеграм-канале рассказал, что попал в черный список в сообществе Роскомнадзора во «ВКонтакте». Это произошло после того, как он обратился в комментариях к одному из постов с просьбой показать экспертизу фильма «Айта» и усомнился в профессионализме сотрудника, выносившего решение по этой картине.



О том, что с российских видеосервисов убрали якутский фильм «Айта» режиссера Степана Бурнашева, сообщили «Ведомости» 19 сентября — это произошло по указанию Роскомнадзора. Решение в ведомстве объяснили выявлением в фильме «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».

