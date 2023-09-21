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    Кино

    Александр Сокуров прокомментировал запрет якутского фильма «Айта»

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    Режиссер Александр Сокуров прокомментировал ситуацию вокруг якутского фильма «Айта», который был удален с онлайн-видеосервисов по требованию Роскомнадзора. По мнению режиссера, предъявленные к фильму претензии станут «тяжелым примером для молодых режиссеров». Слова мастера 21 сентября приводит ТАСС.

    Сокуров рассказал, что фильм своего коллеги Степана Бурнашева смотрел и «ничего того, что увидел Роскомнадзор, в этом фильме не увидел». А у художественного произведения «есть право ходить, что называется, по границе, размышлять, рассматривать, что происходит в жизни людей».

    Он напомнил, что Министерство культуры, как раз таки понимая этот факт, прокатное удостоверение фильму выдало. В пример режиссер привел книги Достоевского и Толстого, где рассматриваются противоречивые точки зрения.

    Александр Николаевич отметил, что подобные запретительные меры могут погубить российское, в частности молодое, кино, поскольку в условиях конкурентной борьбы под давлением идеологических клише оно развиваться не сможет.

    Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал в соцсетях блогера BadComedian, который попросил обнародовать экспертизу по фильму «Айта», повлекшую решение о запрете.

    В самом ведомстве заявляли о выявлении в фильме «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России». При этом создателей ленты обвиняли в том, что они положительные стороны героев одной национальности противопоставили подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. В то время как, по словам режиссера и критиков, наоборот, говорили о том, что нельзя делить людей на своих и чужих.

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    КиноАлександр СокуровРоскомнадзор
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