Александр Сокуров прокомментировал запрет якутского фильма «Айта»

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал ситуацию вокруг якутского фильма «Айта», который был удален с онлайн-видеосервисов по требованию Роскомнадзора. По мнению режиссера, предъявленные к фильму претензии станут «тяжелым примером для молодых режиссеров». Слова мастера 21 сентября приводит ТАСС.



Сокуров рассказал, что фильм своего коллеги Степана Бурнашева смотрел и «ничего того, что увидел Роскомнадзор, в этом фильме не увидел». А у художественного произведения «есть право ходить, что называется, по границе, размышлять, рассматривать, что происходит в жизни людей».

