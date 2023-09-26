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    Затыкайте нос. В Петербурге выросли непристойные грибы

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    Биолог Павел Глазков в Новоорловском заказнике Петербурга встретил редкий и необычный гриб — Мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii). И рассказывает о нём 26 сентября в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Не зря ученые выделили мутинус и его собратьев в семейство весёлковые: действительно, на этот гриб невозможно смотреть без улыбки! Природа словно посмеялась над ним, отобрав шляпку. Ну а гриб, словно смущаясь своего неприкрытого пальцеподобного плодового тела, стыдливо залит пунцовой краской», — рассказывает Павел Глазков.

    К роду Mutinus относятся несколько десятков видов грибов, большинство которых населяют тропики и субтропики. Название Mutinus связано с именем древнеримского бога плодородия, muto (mutto) в переводе с латыни обозначает «пенис». В других языках имя гриба тоже определяют его особенности: внешний вид и запах. Например, по-английски он называется Crimson Stinkhorn (малиновый вонючий рожок), по-фински — Pökkösienet (вонючий гриб), по-польски — Madziak Malinowy (малиновый собачий пенис), по-испански — Carmesí Zakur-zakila (тоже малиновый собачий пенис).

    В начале жизни гриб похож на яйцо, внутри него находится «зародыш» будущего плодового тела.

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    По мере роста из яйца «вылупляется» ножка. Она выделяет коричневую жидкость, в которой находятся споры. Жидкость эта имеет неприятный запах, как у гниющего мяса, и так привлекает мух и других насекомых. Они съедают слизь и внутри себя переносят споры. Таким образом гриб «переселяется» в новые места жизни. На более далёкие расстояния он «переезжает» в том числе благодаря транспортировке рассады, почвы, семян. В Россию Мутинус Равенеля попал из Европы, а туда — из Северной Америки вместе с интродуцированными растениями. Например, в Латвии и на юге Финляндии его впервые зафиксировали в 1961 году, а в Литве и Эстонии — в 1980 году. В России он тоже встречается в разных регионах, от Карелии до Хакасии и Хабаровского края. «Фонтанка» писала о том, что этот гриб видели в Петербурге и в Ленобласти.

    «Гриб включен в Красные книги Алтайского края, Республики Карелии, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Новосибирской и Саратовской областей. Для Петербурга этот вид тоже является редким, но, так как он является инвазионным (заносным) видом, микологи нашего города решили не включать его в Красную книгу Северной столицы», — отмечает Павел Глазков.

    Мутинус Равенеля несъедобен, хотя считается, что на стадии «яйца» его можно отведать без особого вреда для здоровья.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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    Комментарии 1

    Гость26 Сен 2023 в 12:37
    Природа смеется
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