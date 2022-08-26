Гриб с неприличной внешностью и тошнотворным запахом оберегают в заповеднике в Ленобласти

Удивительный гриб змееобразной формы вырос в визит-центре Нижне-Свирского заповедника в Ковкеницах (Ленинградская область). Это мутинус Равенеля, он же сморчок вонючий. Чтобы сохранить гриб, вокруг него соорудили ограждение. Об этом 26 августа сообщается в паблике заповедника «ВКонтакте».

«Мутинус Равенеля (Mutinus ravenelii) — не местный вид, а американский засланец. В середине ХХ века был занесён через грунт в ботанические сады Британии, а дальше постепенно распространялся по всему Евразийскому континенту и сейчас редкостью уже нигде не является», — рассказывает миколог, кандидат биологических наук, член СПбМикО Марина Столярская.



Этот гриб отвратительно пахнет, но абсолютно не опасен. В начале роста он похож на яйцо, из которого потом «вылупляется» ножка, а вместо шляпки у него — слизь с резким запахом. Такие грибы встречаются и в Петербурге. У мутинуса Равенеля есть более редкий родственник — весёлка обыкновенная, известная также как мутинус собачий (название ему дали за сходство с половым органом собак).

«У нас есть и «родной» мутинус с эпитетом «собачий» (Mutinus caninus), отличающийся более светлой окраской рецептакула (ножки) и ячеистой, а не гладкой при созревании глебой (слизистой вершинкой). Вот он действительно редкий и краснокнижный, но у нас пока не найден. В стадии «яйца» мутинус съедобен, как и большинство Веселковых, а в зрелом виде привлекает только мух своей сугубой вонючестью», — объясняет миколог.

