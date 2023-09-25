На открытии сезона Филармонии исполнят «Остров мертвых» Рахманинова — эту картину купил Эрмитаж

Петербургская Филармония 25 сентября открывает сезон — по традиции, в годовщину со дня рождения Дмитрия Шостаковича, имя которого носит. Десятую симфонию этого композитора исполнит заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением Николая Алексеева. Выбор сочинения также объясняется памятной датой: впервые эта симфония была исполнена 70 лет назад, в трудное для Шостаковича время, когда тот был вновь обвинен в формализме и антинародности, а его Шестая, Восьмая и Девятая симфонии были исключены из дозволенных к исполнению приказом Главного управления по контролю за зрелищами и репертуаром.



Также в концерте прозвучат сочинения Сергея Рахманинова: Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром (солист Дмитрий Шишкин) и симфоническая поэма «Остров мертвых». Черно-белая репродукция этой картины Арнольда Бёклина была перед глазами у композитора, когда тот создавал это произведение. Сегодня петербуржцы могут посмотреть оригинал: до 1 октября в Главном штабе Государственного Эрмитажа открыта выставка «Арнольд Бёклин, Карло Бёклин. «Остров мёртвых»» — на ней можно увидеть шестой авторский вариант картины, над которым художник работал вместе со своим сыном. Около года назад произведение, экспонировавшееся в Главном штабе, Эрмитаж официально приобрел в свою коллекцию.



Концертный сезон 2023–2024 годов в Филармонии традиционно будет включать ряд заметных событий. Так, уже 27 сентября в Большом зале выступит Хибла Герзмава — ведущая солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, первая в истории обладательница Гран-при Международного конкурса имени Чайковского.

28 сентября в Большом зале прозвучат все фантазии для органа Иоганна Себастьяна Баха, с показом видеопроекций соборов, в которых играл композитор (исполняет Александр Фисейский).



30 сентября свой сезон откроет Академический симфонический оркестр. В программе концерта в Большом зале — сочинения Брамса, Моцарта (солист Филипп Копачевский) и Дворжака.

1 октября там же пройдет общедоступный концерт-марафон по случаю Международного дня музыки.

А в Малом зале стоит обратить внимание на концерт Hang Made Project 15 октября — впервые в филармоническом концерте зазвучит инструмент ханг. В программе — сочинения самих исполнителей, Антона Назарко и Александра Шалимова.

