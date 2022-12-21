Работой Бёклина, купленной Эрмитажем в 2022 году, оказался знаменитый «Остров мертвых»

Из сайта госзакупок стали известны подробности о том, что за картину Арнольда Бёклина купил Государственный Эрмитаж. Напомним, на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос «Фонтанки», Михаил Пиотровский рассказал о приобретениях музея, случившихся в текущем году. Назвав общую сумму в 63 миллиона рублей (из которых лишь 8 — средства госбюджета), директор Эрмитажа перечислил ряд покупок, среди которых была неназванная работа швейцарского художника Бёклина. Как обратили внимание СМИ 21 декабря, в документах зафиксировано приобретение Эрмитажем произведения Арнольда Бёклина и Карло Бёклина «Остров мёртвых» 1901 года, картина обошлась музею в 39,6 миллиона рублей.



Работа — одна из шести авторских версий знаменитой картины, сюжет которой основан на древнегреческом мифе о нимфе Калипсо, куда попал спасшийся от бури Одиссей. Та скрывала его и предлагала остаться с ней навеки, но он тосковал по родине и жене и был отпущен богами домой. Впрочем, есть и другие версии толкования сюжета.

Работа «Остров мертвых» оказала в свое время широкое влияние на культуру времени. В романе Набокова «Отчаяние» говорилось, что ее репродукция висела «в каждом берлинском доме». Также произведение упоминали Тэффи, Илья Эренбург, Маяковский, Ильф и Петров. Под вниманием сочинения Сергей Рахманинов написал симфоническую поэму «Остров мертвых», а Сальвадор Дали написал «Истинное изображение «Острова мёртвых» Арнольда Бёклина в час вечерней молитвы».

Исходная картина Бёклина предназначалась для покровителя художника Александра Гюнтера, однако осталась у автора. Третий вариант картины Беклин писал для своего торгового агента, и спустя полвека, уже после смерти Бёклина тот выставил ее на продажу, а покупателем оказался Адольф Гитлер, собравший в своей коллекции еще десяток произведений Бёклина.