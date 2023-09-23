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    В Роспотребнадзоре на видят причин для повсеместного введения масочного режима из-за COVID-19

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    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет необходимости введения масочного режима на всей территории России из-за коронавируса. В эфире телеканала «Россия-1» 22 сентября она подчеркнула, что решение о введении масочного режима может быть принято на уровне работодателей и на местах.

    «Нет никаких условий для того, чтоб вводить масочный режим везде, есть возможность работодателя ввести на месте», — заявила Анна Попова.

    Во вторник, 19 сентября, в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в России на прошедшей неделе на 48%. Число госпитализаций при этом увеличилось на 20,6%. Некоторые регионы приняли решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях.

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