В Роспотребнадзоре на видят причин для повсеместного введения масочного режима из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет необходимости введения масочного режима на всей территории России из-за коронавируса. В эфире телеканала «Россия-1» 22 сентября она подчеркнула, что решение о введении масочного режима может быть принято на уровне работодателей и на местах.



«Нет никаких условий для того, чтоб вводить масочный режим везде, есть возможность работодателя ввести на месте», — заявила Анна Попова.

Во вторник, 19 сентября, в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в России на прошедшей неделе на 48%. Число госпитализаций при этом увеличилось на 20,6%. Некоторые регионы приняли решение ввести масочный режим в медицинских учреждениях.