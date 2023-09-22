Пропал военный, здание штаба Черноморского флота повреждено. Что известно о ракетной атаке на Севастополь

В результате ракетной атаки на Крым в Севастополе частично разрушено здание штаба Черноморского флота. Оно серьезно повреждено, о пострадавших Минобороны не сообщает.



Первое сообщение о ракетном ударе поступило 22 сентября в 13:20 от губернатора города Михаила Развожаева. Он сразу обозначил, что целью был штаб Черноморского флота.

По данным «Яндекс.Карт» он расположен на улице Гоголя — это достаточно далеко от исторического центра Севастополя, примерно в трех километрах. По другой информации, штаб базируется в здании на Советской улице, ближе к побережью. Судя по кадрам, пострадало именно оно. В Минобороны сообщили, что повреждено историческое здание штаба. Из открытых источников известно, что его построили после Второй мировой войны, в 1958 году на месте двухэтажного дворца командующего Черноморским флотом — он был полностью разрушен во время ВОВ.