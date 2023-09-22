Пропал военный, здание штаба Черноморского флота повреждено. Что известно о ракетной атаке на Севастополь

В результате ракетной атаки на Крым в Севастополе частично разрушено здание штаба Черноморского флота. Оно серьезно повреждено, о пострадавших Минобороны не сообщает.
Первое сообщение о ракетном ударе поступило 22 сентября в 13:20 от губернатора города Михаила Развожаева. Он сразу обозначил, что целью был штаб Черноморского флота.
По данным «Яндекс.Карт» он расположен на улице Гоголя — это достаточно далеко от исторического центра Севастополя, примерно в трех километрах. По другой информации, штаб базируется в здании на Советской улице, ближе к побережью. Судя по кадрам, пострадало именно оно. В Минобороны сообщили, что повреждено историческое здание штаба. Из открытых источников известно, что его построили после Второй мировой войны, в 1958 году на месте двухэтажного дворца командующего Черноморским флотом — он был полностью разрушен во время ВОВ.
Почти сразу Развожаев предупредил, что возможна еще одна атака и местных жителей попросили не выходить из дома и не ехать в центр, а заодно и не выкладывать фото и видео с кадрами пожара в здании штаба. Они все равно разошлись по сети — судя по ним, фасад здания пострадал достаточно серьезно.
Руководство города сообщило, что осколок упал недалеко от театра рядом со зданием штаба, но из прохожих никто не пострадал и даже окна соседних домов остались целы. Квартал вокруг штаба в настоящее время оцеплен, туда никого не пускают. Очевидцы рассказали, что в район оцепления ехало много машин скорой помощи.
При этом военные ничего о пострадавших не сообщают. По данным военного ведомства, неизвестной остается судьба одного военнослужащего — сперва в ведомстве сообщили, что он погиб, но затем уточнили, что пропал без вести.
Минобороны заявило, что системы ПВО сбили пять ракет. Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что одну ракету сбили под Бахчисараем в центральной части полуострова, после падения обломков под городом загорелась трава.
Крючков также добавил, что на провайдеров в Крыму началась кибератака, перебои с доступом в Интернет фиксируются на всем полуострове.
В прошлом году штаб дважды подвергался атакам беспилотников. В первый раз это произошло в День ВМФ, 31 июля — в результате инцидента пострадали 6 человек. 20 августа сбитый силами ПВО беспилотник упал на крышу штаба.
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