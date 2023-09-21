В Петербурге в больницы увозят по 25 человек в день с коронавирусом

Коронавирусом в Петербурге заразились около тысячи человек, а с ОРВИ под наблюдением более 12 тысяч, сообщили в комитете по здравоохранению.



«В Петербурге отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день более 12 тысяч горожан находятся под медицинским наблюдением с различными видами ОРВИ, в том числе пневмониями», — заявили в комздраве 20 сентября.

В основном это вирусы парагриппа, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, риновирусы. Что касается COVID-19, то по нему роста не отмечается.

«Амбулаторно лечатся от коронавируса на дому около 1000 человек, в стационары госпитализируется в среднем 25 человек в день», — добавили в комитете.