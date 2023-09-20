Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.



«Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения — Россия», — цитирует ТАСС сообщение армянского кабмина.



Напомним, в эти минуты в центре Еревана снова собираются протестующие, недовольные руководством Армении после «антитеррористической операции» Азербайджана в Арцахе — непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По данным «Фонтанки», на площадь Республики в столице Армении вышло примерно 4 тысячи человек. Одни скандируют: «Арцах!» Другие: «Никол — предатель!»

