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    Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе по телефону

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    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

    «Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения — Россия», — цитирует ТАСС сообщение армянского кабмина.

    Напомним, в эти минуты в центре Еревана снова собираются протестующие, недовольные руководством Армении после «антитеррористической операции» Азербайджана в Арцахе — непризнанной Нагорно-Карабахской республике. По данным «Фонтанки», на площадь Республики в столице Армении вышло примерно 4 тысячи человек. Одни скандируют: «Арцах!» Другие: «Никол — предатель!»

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