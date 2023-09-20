«Никол предатель!» В Ереване начинается митинг из-за ситуации в Нагорном Карабахе

В центре Еревана собираются протестующие, недовольные руководством Армении после «антитеррористической операции» вооруженных сил Азербайджана в Арцахе — непризнанной Нагорно-Карабахской республике. На площадь Республики в столице Армении вышло примерно 3-4 тысячи человек, сообщает собеседник «Фонтанки» Петр с места событий.

«Поскольку все происходит на одной площади, не исключено, что снова произойдут стычки с правоохранительными органами. Сейчас часть собравшихся скандирует "Арцах", другая — "Никол предатель!"» — рассказал собеседник редакции.

По словам Петра, у местных жителей складывается впечатление, что «это уже не выступление в поддержку независимости Арцаха, а выступление за смену власти в Армении».

Он уточнил, что сегодня на митинг правоохранители вышли уже в шлемах, чего не было до вчерашних столкновений. Визуально людей больше, чем было накануне на стихийном митинге.