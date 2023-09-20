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    Карабахский конфликт

    «Никол предатель!» В Ереване начинается митинг из-за ситуации в Нагорном Карабахе

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    В центре Еревана собираются протестующие, недовольные руководством Армении после «антитеррористической операции» вооруженных сил Азербайджана в Арцахе — непризнанной Нагорно-Карабахской республике. На площадь Республики в столице Армении вышло примерно 3-4 тысячи человек, сообщает собеседник «Фонтанки» Петр с места событий.

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    В отличие от вчерашних протестов, митинг 20 сентября был объявлен заранее оппозиционным политиком Андраником Теваняном, главой блока «Мать Армения». Председателем партии является пророссийский политик, бывший премьер-министр Армении Роберт Кочарян.

    «Фонтанка.ру»

    Пока на площади возле национальной галереи устанавливали трибуну, протестующие собрались у здания правительства.

    «Поскольку все происходит на одной площади, не исключено, что снова произойдут стычки с правоохранительными органами. Сейчас часть собравшихся скандирует "Арцах", другая — "Никол предатель!"» — рассказал собеседник редакции.

    «Фонтанка.ру»

    По словам Петра, у местных жителей складывается впечатление, что «это уже не выступление в поддержку независимости Арцаха, а выступление за смену власти в Армении».

    Он уточнил, что сегодня на митинг правоохранители вышли уже в шлемах, чего не было до вчерашних столкновений. Визуально людей больше, чем было накануне на стихийном митинге.

    19 сентября в 12 часов дня Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. По данным армянского омбудсмена, в результате военной операции погибли 32 человека, еще более 200 ранены. В Баку опровергают информацию о массовых жертвах, заявляя, что Азербайджанская сторона «предприняла все меры для минимизации жертв среди мирного населения Карабаха». Российские военные сообщили об эвакуации более двух тысяч жителей Карабаха, больше половины из них — дети. Вечером 20 числа Минобороны также сообщило о гибели российских миротворцев.

    20 сентября МО Азербайджана объявило о прекращении огня в регионе. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 12:00 (мск). Власти Карабаха и Азербайджана отметили, что соглашение достигнуто при участии российских миротворцев. Среди договоренностей был пункт о выводе войск Армении с территории Нагорного Карабаха, который остался непонятым в Ереване. По словам премьера Пашиняна, Вооруженные силы Армении отсутствуют на территории Карабаха с августа 2021 года. Еще одно условие — расформирование и полное разоружение вооруженных формирований «армии обороны Нагорного Карабаха».

    «Фонтанка» рассказала, что предшествовало эскалации отношений между Арменией и Азербайджаном.

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    Комментарии 10

    Гость20 Сен 2023 в 19:58
    Да всем плевать.
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