Кремль: Москва не принимает упреки Армении, де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны

В Кремле назвали беспочвенными обвинения Еревана в том, что РФ не выполняет свои обязательства по Нагорному Карабаху. Об этом в среду, 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными», — сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что Москва в ситуации с Карабахом исходит из трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном от 2021–2022 годов.
Кроме того, добавил Песков, премьер-министр Армении Пашинян признал границы Азербайджана по 1991 год. «Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. <…> де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», — сказал он.
Недавно стало известно, что Азербайджан и власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 20 сентября с 12:00 мск. Обе стороны отметили, что достигли соглашения при участии российских миротворцев.