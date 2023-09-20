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    Кремль: Москва не принимает упреки Армении, де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны

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    В Кремле назвали беспочвенными обвинения Еревана в том, что РФ не выполняет свои обязательства по Нагорному Карабаху. Об этом в среду, 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

    «Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными», — сказал он.

    Представитель Кремля уточнил, что Москва в ситуации с Карабахом исходит из трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном от 2021–2022 годов.

    Кроме того, добавил Песков, премьер-министр Армении Пашинян признал границы Азербайджана по 1991 год. «Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. <…> де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», — сказал он.

    Недавно стало известно, что Азербайджан и власти непризнанного Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня. В Баку заявили, что «антитеррористические мероприятия» приостановлены с 20 сентября с 12:00 мск. Обе стороны отметили, что достигли соглашения при участии российских миротворцев.

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    Нагорный КарабахАрменияАзербайджанКремльДмитрий Песков
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