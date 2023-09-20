Кремль: Москва не принимает упреки Армении, де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны

В Кремле назвали беспочвенными обвинения Еревана в том, что РФ не выполняет свои обязательства по Нагорному Карабаху. Об этом в среду, 20 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными», — сказал он.



Представитель Кремля уточнил, что Москва в ситуации с Карабахом исходит из трехсторонних договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном от 2021–2022 годов.



Кроме того, добавил Песков, премьер-министр Армении Пашинян признал границы Азербайджана по 1991 год. «Это означает, что армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории. <…> де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории», — сказал он.

