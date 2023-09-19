Иран считает Нагорный Карабах частью Азербайджана

Иран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, заявил 19 сентября представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

«Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы в том числе [обеспечение соблюдения] прав и безопасности его жителей, должны быть решены путем диалога», — цитирует слова Чафи ТАСС.



Агентство уточняет, что Чафи также подчеркнул готовность его страны к проведению встречи в формате «три плюс три» по урегулированию карабахской проблемы.



Напомним, сейчас в Иране находится с визитом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Фонтанка» писала, что сегодня на встрече с начальником генштаба Ирана Мохаммадом Багери он обсуждал в том числе ситуацию в Карабахе.