В Смольном рассказали о потерях из-за упразднения механизма КГН. В основном это относится к «Газпрому»

Петербург, с учетом осенней корректировки бюджета, получит от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) 82 млрд рублей налогов. Это почти в три раза меньше, чем по итогам прошлого года.



О цифрах во время заседания правительства рассказала глава комитета финансов Светлана Енилина. «По налогу на прибыль от участников КГН в 2023 году <...> Налог на прибыль получил город 232 млрд рублей. В бюджете года с учетом корректировки, которую мы сегодня рассматриваем, мы прогнозируем получение налога на прибыль от бывших участников КГН в сумме 82 млрд рублей», — рассказала Енилина, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.