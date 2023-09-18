В Смольном рассказали о потерях из-за упразднения механизма КГН. В основном это относится к «Газпрому»

Петербург, с учетом осенней корректировки бюджета, получит от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) 82 млрд рублей налогов. Это почти в три раза меньше, чем по итогам прошлого года.
О цифрах во время заседания правительства рассказала глава комитета финансов Светлана Енилина. «По налогу на прибыль от участников КГН в 2023 году <...> Налог на прибыль получил город 232 млрд рублей. В бюджете года с учетом корректировки, которую мы сегодня рассматриваем, мы прогнозируем получение налога на прибыль от бывших участников КГН в сумме 82 млрд рублей», — рассказала Енилина, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой.
Глава комфина пояснила, что на уменьшение этой строки доходов повлияло не только изменение механизма КГН, но также ситуация на внешнесырьевом рынке, которая снизила объем поступлений налога на прибыль, и изменение механизмов по налогу на добычу полезных ископаемых.
«В целом такой минус мы получили в текущем году», — констатировала Енилина.