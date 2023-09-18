При обстреле Тёткино загорелся дом, ранена женщина

Несколько домов получили повреждения утром 18 сентября в результате обстрела посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.
В первом сообщении в своём телеграм-канале он написал: «Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилёт».
Во втором добавил: «В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница».
Женщина, по словам Старовойта, получила ранения средней степени тяжести и была доставлена в Глушковскую ЦРБ. Если потребуется, её переведут в областную больницу.
В результате обстрелов повреждены коммуникации, а также крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов. Некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. Аварийные бригады приступят к ремонту, «как только это будет безопасно». Власти обещают оказать помощь собственникам повреждённого имущества.
14 сентября при обстреле Тёткино погиб водитель погрузчика на спиртзаводе.