При обстреле Тёткино загорелся дом, ранена женщина

Несколько домов получили повреждения утром 18 сентября в результате обстрела посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

В первом сообщении в своём телеграм-канале он написал: «Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилёт».



Во втором добавил: «В результате очередного обстрела посёлка Тёткино Глушковского района со стороны Украины пострадала местная жительница».



Женщина, по словам Старовойта, получила ранения средней степени тяжести и была доставлена в Глушковскую ЦРБ. Если потребуется, её переведут в областную больницу.

