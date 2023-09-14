При обстреле Тёткино погиб водитель погрузчика на спиртзаводе

Многострадальный посёлок Тёткино (Глушковский район Курской области) 14 сентября снова попал под обстрел. Прилёты совершались в районе спиртзавода, сообщает курский губернатор Роман Старовойт.
«Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — пишет Старовойт.
Село Гордеевка (Кореневский район) обстреливали дважды за утро. Сначала было зафиксировано 9 прилетов, затем ещё 10. Никто не пострадал. Нарушено водоснабжение, повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к работе, как только появится возможность, отмечает Старовойт.