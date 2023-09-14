    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 15

    3 м/с, южн

    757мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.98eur103.11

    При обстреле Тёткино погиб водитель погрузчика на спиртзаводе

    905
    2 комментария

    Многострадальный посёлок Тёткино (Глушковский район Курской области) 14 сентября снова попал под обстрел. Прилёты совершались в районе спиртзавода, сообщает курский губернатор Роман Старовойт.

    «Смертельно ранен водитель погрузчика, мужчина скончался до прибытия скорой. Приношу глубокие соболезнования родственникам погибшего», — пишет Старовойт.

    Село Гордеевка (Кореневский район) обстреливали дважды за утро. Сначала было зафиксировано 9 прилетов, затем ещё 10. Никто не пострадал. Нарушено водоснабжение, повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступят к работе, как только появится возможность, отмечает Старовойт.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ОбстрелОбстрел Курской областиКурская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close