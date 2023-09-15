Сотрудника компании-производителя беспилотников задержали в Москве по делу о разглашении коммерческой тайны

Крупнейший производитель беспилотников в России выявил в своих рядах сотрудника, который разглашал данные о сотрудниках компании. А также внутренние данные фирмы.



Как сообщает ТАСС 15 сентября со ссылкой на пресс-службу организации, утечку обнаружила служба безопасности компании. 36-летний программист якобы выкладывал в сеть данные, которые составляют коммерческую тайну, а также персональные данные учетных записей коллег. В компании он работал с августа 2022 года, но на данный момент уволен.

