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    Сотрудника компании-производителя беспилотников задержали в Москве по делу о разглашении коммерческой тайны

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    Крупнейший производитель беспилотников в России выявил в своих рядах сотрудника, который разглашал данные о сотрудниках компании. А также внутренние данные фирмы.

    Как сообщает ТАСС 15 сентября со ссылкой на пресс-службу организации, утечку обнаружила служба безопасности компании. 36-летний программист якобы выкладывал в сеть данные, которые составляют коммерческую тайну, а также персональные данные учетных записей коллег. В компании он работал с августа 2022 года, но на данный момент уволен.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

    АО «Кронштадт» — предприятие полного производственного цикла по созданию беспилотных авиационных комплексов.

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    БеспилотникиУголовное делоКоммерческая тайна
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