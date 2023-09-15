«Чушь полная». Путин опроверг набор добровольцев из КНДР в зону спецоперации

Президент России Владимир Путин назвал чушью сообщения о том, что Кремль просил прислать северокорейских военных для участия в боевых действиях на Украине. Об этом он заявил 15 сентября после встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Трансляцию проводит Первый канал.

«Чушь полная», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, правда ли, что российская сторона чуть ли не просила прислать корейских добровольцев.



13 сентября Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. После сообщений о том, что северокорейский лидер посетит Россию, его внесли в базу украинского «Миротворца».