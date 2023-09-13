БДТ рассказал о главном событии нового сезона

Большой драматический театр 13 сентября анонсировал планы на новый сезон. Согласно информации пресс-службы, «главной премьерой нового сезона станет спектакль Андрея Могучего «Холопы»» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича, написанной в 1907 году.



Говорится, что постановка «сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии». События развиваются в 1801 году, в центре внимания — дворянская семья, живущая при дворе Павла I.



В этой пьесе в истории театра блистали многие известные актрисы — Мария Савина, Мария Ермолова, Елена Гоголева. В БДТ роль княжны Екатерины исполнит Мария Игнатова. В спектакле также заняты Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов, Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие. Премьера пройдет в декабре.

