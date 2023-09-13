БДТ рассказал о главном событии нового сезона

Большой драматический театр 13 сентября анонсировал планы на новый сезон. Согласно информации пресс-службы, «главной премьерой нового сезона станет спектакль Андрея Могучего «Холопы»» по мотивам одноименной пьесы Петра Гнедича, написанной в 1907 году.
Говорится, что постановка «сочетает в себе черты исторической хроники, психологической мелодрамы и трагикомедии». События развиваются в 1801 году, в центре внимания — дворянская семья, живущая при дворе
В этой пьесе в истории театра блистали многие известные актрисы — Мария Савина, Мария Ермолова, Елена Гоголева. В БДТ роль княжны Екатерины исполнит Мария Игнатова. В спектакле также заняты Валерий Дегтярь, Ируте Венгалите, Анатолий Петров, Василий Реутов, Дмитрий Воробьев, Юлия Марченко, Алена Кучкова и другие. Премьера пройдет в декабре.
Среди других премьер сезона — постановка по мотивам книги главного художника БДТ Эдуарда Кочергина «Завирухи Шишова переулка» и спектакль «День числа Пи» режиссера Фамила Джавадова по мотивам одноименной повести Нины Дашевской. А молодые режиссеры — Арсений Мещеряков, Арсений Бехтерев и Александра Толстошева — поставят на основной сцене «Маленькие трагедии» Пушкина.
Также продолжат свою работу социальные проекты: инклюзивная театральная лаборатория «АУ» под руководством Яны Туминой представит одноименный спектакль, где артисты театра сыграют на одной сцене с людьми с расстройствами аутистического спектра, также будет работать совместная с фондом «ПРО АРТЕ» инклюзивная лаборатория «Не зря» с участием незрячих, слабовидящих и слепоглухих людей.
Нынешний сезон БДТ открывает без художественного руководителя — в апреле Минкульт не продлил контракт с прежним худруком Андреем Могучим, занимавшим этот пост
Ранее своими творческими планами поделился МДТ. А «Фонтанка» рассказала о предстоящих премьерах других театров Петербурга.