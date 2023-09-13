Лев Додин раскрыл планы МДТ — театр начал новый сезон

Малый драматический театр — Театр Европы 12 сентября спектаклем «Чайка» на Основной сцене (и постановкой «Наш класс» на Камерной) открыл новый сезон.



Перед этим в театре прошла встреча труппы, на которой художественный руководитель МДТ Лев Додин рассказал о новых членах команды и предстоящих постановках.



Так, театр продолжает работу над новой редакцией спектакля Льва Додина «Король Лир». Также режиссер приступит к новому спектаклю по мотивам чеховской «Палаты №6». Кроме того, зрителям планируют показать новую постановку Яны Туминой по мотивам пьесы Булгакова «Бег. Восемь снов».

