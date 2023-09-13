Лев Додин раскрыл планы МДТ — театр начал новый сезон

Малый драматический театр — Театр Европы 12 сентября спектаклем «Чайка» на Основной сцене (и постановкой «Наш класс» на Камерной) открыл новый сезон.
Перед этим в театре прошла встреча труппы, на которой художественный руководитель МДТ Лев Додин рассказал о новых членах команды и предстоящих постановках.
Так, театр продолжает работу над новой редакцией спектакля Льва Додина «Король Лир». Также режиссер приступит к новому спектаклю по мотивам чеховской «Палаты №6». Кроме того, зрителям планируют показать новую постановку Яны Туминой по мотивам пьесы Булгакова «Бег. Восемь снов».
В состав стажерской труппы приняты два выпускника Российского института сценических искусств этого года — Никита Тимербаев и Иван Матвеенко.
МДТ в новом сезоне поедет со спектаклями в Москву, Екатеринбург, Пермь и Кириши.
Ранее «Фонтанка» обобщила, какие премьеры в этом сезоне готовят другие театры Петербурга.