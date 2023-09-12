Экономический конфликт из-за украинского зерна возник в Польше и Румынии

Через несколько дней, 15 сентября, подходит к концу действие запрета Еврокомиссии на продажу сельхозпродукции из Украины в пяти странах Евросоюза — Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Из-за того, что новое решение ЕК неизвестно, ситуация там обостряется. Так, кабинет министров Польши выпустил постановление, согласно которому ввоз зерна из соседней Украины после 15 сентября будет запрещен независимо от решения Еврокомиссии. Об этом уже заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телюс. Его слова приводит РИА Новости. Польский запрет будет распространяться на четыре вида зерна до момента урегулирования польско-украинских экономических отношений, заявил министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже отреагировал на новости и пообещал обратиться во Всемирную торговую организацию. По мнению украинского политика, Киев придерживается своих обязательств и не вредит польским фермерам.

В Румынии фермеры написали открытое письмо президенту и премьеру страны, в котором они грозят с 1 октября перекрыть все порты и таможенные пункты, если запрет на ввоз украинского зерна не будет продлен. Более того, запрет импорта украинского зерна не соблюдался с 15 марта по 15 сентября 2023 года, уверены фермеры. Ограничения нарушились Украиной, Евросоюзом и национальными властями, о чем говорят статистические данные. В этой связи представители агросектора требуют от правительства запретить ввоз зерна и более тщательно отслеживать транзит украинских товаров.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев обратится в международный арбитражный суд, если после 15 сентября продолжится запрет на ввоз украинской агропродукции.

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия, которые граничат с Украиной, в марте 2023 года обратились в Еврокомиссию с просьбой ограничить реализацию сельхозпродукции в пяти странах. 2 мая ограничения вступили в силу. Те, в свою очередь, открыли границы для транзита украинских товаров в остальные страны Евросоюза. 15 сентября срок ограничений подходит к концу, новое решение не принято.