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    Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о порядке экспорта украинского зерна

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    Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария получат материальную помощь в обмен на отмену запрета экспорта сельхозпродукции с Украины. Об этом 28 апреля заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

    Как он написал в соцсетях, достигнуто соглашение по трем ключевым пунктам. Национальные ограничения на импорт будут отменены, при этом по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, будут введены «исключительные предохранительные меры». Фермеры из пяти пострадавших стран получат помощь в 100 миллионов евро.

    После начала боевых действий на территории Украины зерно из этой страны поступает на европейский рынок без пошлин, что сказалось на его цене и ухудшило положение фермеров пяти стран.

    В апреле 2023 года ряд стран ввели запрет на экспорт украинского зерна.

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