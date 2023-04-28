Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС о порядке экспорта украинского зерна

Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария получат материальную помощь в обмен на отмену запрета экспорта сельхозпродукции с Украины. Об этом 28 апреля заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Как он написал в соцсетях, достигнуто соглашение по трем ключевым пунктам. Национальные ограничения на импорт будут отменены, при этом по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику, будут введены «исключительные предохранительные меры». Фермеры из пяти пострадавших стран получат помощь в 100 миллионов евро.
После начала боевых действий на территории Украины зерно из этой страны поступает на европейский рынок без пошлин, что сказалось на его цене и ухудшило положение фермеров пяти стран.
В апреле 2023 года ряд стран ввели запрет на экспорт украинского зерна.