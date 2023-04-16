Еврокомиссии не понравился запрет Польши и Венгрии на экспорт украинского зерна

В Еврокомиссии осудили решение Польши и Венгрии остановить поставки в эти страны сельхозпродукции с Украины. Действия не были согласованы.

Заявление Еврокомиссии опубликовано 16 апреля. «Важно отметить, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы», — гласит лейтмотив текста.

Все действия внутри блока должны быть скоординированы, особенно в такое сложное время, уверены в Еврокомиссии.

Венгрия и Польша остановили экспорт зерна и других продуктов с Украины накануне. Временный запрет связан с положением фермеров внутри этих стран — из-за низких цен на украинское зерно они не способны выдерживать конкуренцию.