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    Украина намерена договориться с Польшей о транзите своего зерна после запрета экспорта

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    После запрета от Польши на экспорт зерна министерство сельского хозяйства Украины предложило стране новый меморандум о сотрудничестве. В нем высказана надежда, что будет налажен транзит.

    О меморандуме и реакции на него польской стороны пишет агентство PAP 16 апреля. Украина надеется согласовать меморандум в ближайшие дни, Польша говорит о переговорах уже завтра, 17 апреля. Документ предполагает, что будет налажен транзит зерна в другие страны, на территории Польши разгрузка проводиться не будет. Также Украина предлагает совместно расследовать причины, по которым польские фермеры оказались в бедственном положении.

    Польша запретила экспорт зерна, яиц и сахара накануне. Через пару часов к ней присоединилась и Венгрия. Причина в обоих случаях одинаковая — из-за низкой стоимости украинской сельхозпродукции местным производителям становится невыгодно работать.

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