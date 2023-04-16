Украина намерена договориться с Польшей о транзите своего зерна после запрета экспорта

После запрета от Польши на экспорт зерна министерство сельского хозяйства Украины предложило стране новый меморандум о сотрудничестве. В нем высказана надежда, что будет налажен транзит.

О меморандуме и реакции на него польской стороны пишет агентство PAP 16 апреля. Украина надеется согласовать меморандум в ближайшие дни, Польша говорит о переговорах уже завтра, 17 апреля. Документ предполагает, что будет налажен транзит зерна в другие страны, на территории Польши разгрузка проводиться не будет. Также Украина предлагает совместно расследовать причины, по которым польские фермеры оказались в бедственном положении.