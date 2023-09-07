Французские птицеводы жалуются на конкуренцию с украинскими поставщиками

Килограмм куриного мяса с Украины стоит в два раза дешевле, чем у французских птицеводов, что на самом деле является «недобросовестной конкуренцией», заявил 7 сентября Жан-Мишель Шеффер, президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol, в разговоре с газетой Le Figaro.
Как отмечает бизнесмен, 5 июня 2022 года Еврокомиссия освободила от таможенных пошлин и сняла ограничения на объем ввоза украинской птицы и яйца. Это привело к двукратному росту предложения товара с Украины на французских прилавках.
До «несчастного конфликта на Украине» Франция каждый месяц импортировала 10 тысяч тонн птицы, а теперь в страну ежемесячно ввозят 20 тысяч тонн и даже больше. По словам Жан-Мишеля Шеффера, «это действительно потрясение». К тому же килограмм французской курятины стоит 4,80 евро, в то время как украинские поставщики продают по 2,40 евро за килограмм.
Он объяснил, что в Европе разведение птицы, как правило, связано с семейным бизнесом, в то время как разведение той же курицы на Украине налажено на уровне производства. При этом прибыль поступает не гражданам Украины, а украинскому производителю МХП.
Подобная ситуация образовалась не только во Франции, но и в ФРГ, Нидерландах и Польше, уверен президент ассоциации.
В марте 2023 года Польша, Болгария, Словакия, Венгрия и Румыния, граничащие с Украиной, столкнулись с наплывом сельхозпродукции с Украины. На рынках этих стран возник избыток зерна, масла, яиц, птицы, сахара и макарон. Еврокомиссия ввела ограничения на реализацию сельхозпродукции в этих пяти странах, а те, в свою очередь, открыли границы для транзита украинского зерна в остальные страны ЕС.
15 сентября ограничения Еврокомиссии должны перестать действовать, за это, по данным издания Politico, выступают 22 страны, являющиеся членами Евросоюза. В середине июля граничащие с Украиной страны подписали собственную декларацию, которая запретит ввоз агропродукции в случае отмены на уровне ЕС.