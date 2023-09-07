Французские птицеводы жалуются на конкуренцию с украинскими поставщиками

Килограмм куриного мяса с Украины стоит в два раза дешевле, чем у французских птицеводов, что на самом деле является «недобросовестной конкуренцией», заявил 7 сентября Жан-Мишель Шеффер, президент Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol, в разговоре с газетой Le Figaro.



Как отмечает бизнесмен, 5 июня 2022 года Еврокомиссия освободила от таможенных пошлин и сняла ограничения на объем ввоза украинской птицы и яйца. Это привело к двукратному росту предложения товара с Украины на французских прилавках.



До «несчастного конфликта на Украине» Франция каждый месяц импортировала 10 тысяч тонн птицы, а теперь в страну ежемесячно ввозят 20 тысяч тонн и даже больше. По словам Жан-Мишеля Шеффера, «это действительно потрясение». К тому же килограмм французской курятины стоит 4,80 евро, в то время как украинские поставщики продают по 2,40 евро за килограмм.

