Пять стран Евросоюза продлевают запрет на ввоз украинского зерна

Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния подписали декларацию, которая продлевает запрет на ввоз зерна с территории Украины, однако путь для транзита открыт, заявил глава польского минсельхоза Роберт Телус, пишет 19 июля Reuters.



Расторжение «зерновой сделки», которая позволяла Украине экспортировать зерно по Черному морю, может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в пяти странах, опасаются государства Центральной Европы.

На встрече пяти стран было высказано мнение, что ограничения Еврокомиссии, введенные против Украины, принесли неожиданно положительный эффект. Сейчас общая позиция центральноевропейских государств состоит в том, чтобы продлить этот запрет хотя бы до конца года, уточнил Телус.