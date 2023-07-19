Пять стран Евросоюза продлевают запрет на ввоз украинского зерна

Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния подписали декларацию, которая продлевает запрет на ввоз зерна с территории Украины, однако путь для транзита открыт, заявил глава польского минсельхоза Роберт Телус, пишет 19 июля Reuters.
Расторжение «зерновой сделки», которая позволяла Украине экспортировать зерно по Черному морю, может привести к увеличению потоков зерна и возникновению узких мест в пяти странах, опасаются государства Центральной Европы.
На встрече пяти стран было высказано мнение, что ограничения Еврокомиссии, введенные против Украины, принесли неожиданно положительный эффект. Сейчас общая позиция центральноевропейских государств состоит в том, чтобы продлить этот запрет хотя бы до конца года, уточнил Телус.
По словам премьер-министр республики Матеуша Моравецкого, Еврокомиссия может 15 сентября снова открыть границы для украинского зерна. В таком случае Польша лично введет ограничения на импорт из Украины, заявил он.
В конце марта 2023 года представители восточноевропейских стран обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы та вмешалась в кризис, связанный с наплывом сельхозпродукции из Украины. Отдельно отмечалось, что в граничащих с Украиной Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии возник избыток зерна, масла, яиц, птицы, сахара, яблочного сока и макарон.
2 мая вступили в силу ограничения на реализацию украинской сельхозпродукции в этих пяти странах. При этом в остальные страны Евросоюза зерно из Украины может по-прежнему передаваться для свободного обращения. В свою очередь Болгария, Венгрия, Польша и Словакия согласились отменить односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и других продуктов украинского производства.