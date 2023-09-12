Видео: Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронепоезде с тонировкой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию на бронированном поезде с тонированными стеклами. Видео прибытия лидера КНДР во вторник, 12 сентября, опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Судя по кадрам, стекла в вагоне, из которого вышел Ким Чен Ын, тонированные.
Где именно сняты эти кадры, не уточняется.
Недавно стало известно, что северокорейский лидер прибыл в Россию с визитом по приглашению Владимира Путина. В переговорах глав государств примет участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.